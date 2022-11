Chi era la 21enne morta nell'incidente a Baricella

Avrebbe compiuto 22 anni il prossimo gennaio Marina Bruno, la giovane donna che ieri, intorno all'ora di pranzo, ha perso la vita in un severo incidente stradale tra Altedo e Baricella. Diplomatasi appena due anni prima -riporta il Resto del Carlino- Bruno si era iscritta all'università a Bologna, a Scienze dell'educazione, dopo aver frequentato un istituto tecnico a Ferrara. Marina viveva con la famiglia proprio ad Altedo, non molto distante al luogo dell'incidente, via Giovannini, un tratto di strada che collega i due paesi con due lunghi rettilinei e due lunghe curve in sequenza.

Potrebbero essere state queste, insieme all'asfalto reso viscido dalla pioggia, ad aver contribuito allo schianto, anche se la dinamica dell'accaduto è ancora al vaglio dei carabinieri di Molinella. Oltre a Marina, purtroppo deceduta, si registra il ferimento in condizioni serie dell'altro conducente del mezzo che si è schiantato contro l'utilitaria della ragazza, un 55enne cittadino marocchino, ricoverato in ospedale per diverse fratture e un trauma cranico.