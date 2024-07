Incidente a Marzabotto: auto finisce nella scarpata, grave il conducente

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Brutto incidente nella serata di ieri, sabato 13 luglio, nel territorio di Marzabotto, quando, poco dopo le 20.30, un'auto è uscita di strada ed è finita in una scarpata.

È accaduto in via Gardelletta, in località La Quercia, direzione Marzabotto. Dalle prime ricostruzioni, si tratterebbe quindi di un'uscita di strada autonoma.

Alla guida del mezzo un 40enne, rimasto incastrato nell'abitacolo e liberato dai Vigili del Fuoco. Eì stato trasportato all'ospedale Maggiore in codice di massima gravità (3).

Ferite meno preoccupanti per il passeggero 52enne, ricoverato sempre al Maggiore in codice 2. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi.

La mattina del 12 luglio, un 28enne in sella a una Yamaha è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale Maggiore dopo l'incidente avvenuto sulla via Emilia Levante a Castel San Pietro Terme. Gravissime le condizioni del giovane, che dopo l’impatto con la vettura è stato catapultato per decine di metri ed è atterrato violentemente in un fosso al lato della carreggiata.