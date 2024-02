Incidente a Marzabotto, alla guida dell'auto rubata c'è un minore

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

I Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna hanno denunciati alla Procura della Repubblica di Bologna, due stranieri, un 17enne, studente, ospite presso una comunità per minori stranieri non accompagnati della provincia di Bologna, incensurato, e un 18enne, in Italia senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine, entrambi originari della Tunisia e accusati del reato di ricettazione. Il 18enne è accusato anche di resistenza a Pubblico Ufficiale.

La sera di lunedì 29 gennaio sulla strada statale 64 Porrettana, a seguito di un incidente stradale tra due utilitarie. I militari della Stazione di Marzabotto, intervenuti sul posto, hanno accertato che alla guida di una delle auto, ovvero il responsabile del sinistro, vi era un 17enne, mentre al volante dell'altra era vi era una 69enne. Il veicolo è risultato anche rubato e privo di assicurazione. Il 17enne è stato denunciato e multato.

Altro caso in via Larga

I Carabinieri sono intervenuti in via Larga, la notte successiva, martedì 30 gennaio, verso le ore 1:30 circa, quando una pattuglia del Nucleo Radiomobile di Bologna ha incrociato un’utilitaria bianca che ha immediatamente invertito il senso di marcia e, a tutta velocità si è allontanata in direzione del Pilastro, poi il conducente ha perso il controllo ed è finito con due ruote sopra la rotonda Modenesi.

Sempre con i militari alle calcagna, è sceso dal veicolo ed è fuggito a piedi lungo via dell’Industria. Dopo un inseguimento, è stato raggiunto, bloccato e portato in caserma per le procedure di rito e il foto segnalamento. A seguito degli accertamenti è emerso che il veicolo guidato da un cittadino tunisino 18enne era rubato. Il ragazzo è stato denunciato all’Autorità giudiziaria, oltre ad essere sanzionato amministrativamente per la guida senza patente.