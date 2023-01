Incidente Matteo Prodi, arriva la condanna per l'ex assessore Grandi

Condannato a 7 mesi con la condizionale e la non menzione. E' il verdetto del processo in rito abbreviato avvenuto stamane a carico dell'ex assessore alla Cultura in Comune, Roberto Grandi, che aveva investito il giovane Matteo Prodi, pronipote dell’ex premier Romano, mentre era in sella alla sua bici. Lo schianto fatale per il 18enne era avvenuto nel 27 febbraio del 2020 all’incrocio tra via di Barbiano e via degli Scalini, sui colli bolognesi.

Qualche mese fa era già stato stilato un "accordo transattivo" da un milione e mezzo di Euro tra le parti come risarcimento danni per i familiari.

Grandi, già presidente dei musei bolognesi si era candidato capolista per Lepore sindaco alle scorse elezioni comunali, carica poi rimessa per le polemiche sollevate a seguite del tragico incidente.