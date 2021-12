Un altro incidente mortale: 57enne sbanda con l'auto, poi viene investito

Un altro incidente mortale nel Bolognese: ieri sera, dopo le 21, un uomo di 57 anni, Stefano Frittella, è morto investito da un'auto a Portonovo di Medicina. L'uomo, residente nello stesso Comune, era sbandato con la propria auto, finendo fuori dalla carreggiata, ma era rimasto illeso.

Poco dopo essere sceso, probabilmente per verificare i danni, un'altra auto proveniente dalla direzione opposta lo ha investito uccidendolo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il 118 ma per l'uomo non c'era più nulla da fare. Sul posto anche i vigili del fuoco, la dinamica è al vaglio dei militari di Molinella.