Incidente a Medicina: travolta mentre è a piedi in strada, morta a 35 anni

E' morta sul colpo una giovane donna di 35 anni, travolta ieri in tarda serata da un'auto mentre percorreva a piedi un tratto di strada, in località Canaletti di Medicina. Scenario del triste fatto la Sp253 San Vitale, nel tratto Ovest che collega il comune medicinese a Castenaso. Secondo una prima ricostruzione la donna, cittadina peruviana residente a Fiorenzuola, sarebbe stata travolta intorno alle 23:30 da una monovolume mentre percorreva la San Vitale a piedi, in mezzo alla carreggiata, in un tratto isolato e scarsamente illuminato.

Dopo il terribile impatto, la 35enne è stata sbalzata a lato della strada, dove è deceduta nei minuti immediatamente successivi. Illeso il conducente dell'auto, un cittadino marocchino classe 1966, il quale poi ha allertato invano i soccorsi. Sul caso ora stano conducendo approfondimenti gli ispettori della polizia locale del Circondario imolese: non è chiaro cosa abbia portato la vittima a percorrere quel tratto di strada, a quell'ora, in mezzo alla carreggiata. Sul posto per i rilievi si sono presentati anche i carabinieri della locale tenenza.