Incidente a Medicina, 46 muore il giorno di Pasqua

Aveva 46 anni l'uomo deceduto in un incidente avvenuto ieri, 17 aprile, intorno alle 17 a Medicina. Era in sella alla sua moto quando, per motivi ancora da accertare, si è scontrato con un'auto.

Il tragico episodio è avvenuto sulla via San Vitale nella frazione di Villafontana. Sul posto sono arrivati l'ambulanza e l'elicottero del 118, ma per il 46enne non c'era più nulla da fare. Sarebbero rimaste ferite anche due donne, ma in maniera lieve.

La dinamica è ancora in via di accertamento. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri di Medicina.