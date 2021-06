Incidente a Medicina: esce di strada con la moto, morto sul colpo

L'uomo era in sella a una Honda Cbr, quando in prossimità di una curva ha person il controllo del mezzo

Avrebbe fatto tutto da solo il 70enne che ieri sera, intorno alle 23:30, è morto in seguito a un incidente stradale. L'uomo, secondo quanto ricostruito dai carabinieri che si sono occupati dei rilievi, era in sella alla sua Honda Cbr quando in prossimità di una curva sulla diramazione tra la provinciale 19 e la provinciale 3, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato rovindando a terra. A nulla sono valsi i tentativi di rianimare l'uomo, che è deceduto poco dopo. Allo stato attuale, si escludono responsabilità terzi.

Continuano a verificarsi senza sosta gli incidenti stradali mortali, dopo la pausa forzata ovuta alle limitazioni di spostamento per la normativa anticovid. Solo negli ultimi giorni si sono verificati altri due decessi.