Incidente a Minerbio: schianto auto-camion, morto a 74 anni

Incidente mortale questa mattina a Minerbio. A perdere la vita è stato Rino Barilli, 74 anni, molto noto nella cittadina e presidente della locale associazione di protezione civile. Berilli è stato estratto esanime dalla sua auto, dopo uno schianto occorso tra quest'ultima e un mezzo pesante, in corrispondenza dell'incrocio tra via Canaletto e via Savena inferiore.

Sulla dinamica dell' impatto sono al lavoro i carabinieri di Minerbio, mentre il nucleo radiomobile si è occupato della viabilità durante i rilievi. Sulla base dei primi riscontri l'auto sulla quale viaggiava Barilli, per ragioni ancora in corso di accertamento, ha tamponato il camion sulla via Savena, poco prima dell'incrocio con via Canaletto.

"Una notizia davvero terribile. Minerbio oggi ha perso uno dei suoi cittadini più generosi, che ha sempre dato agli altri per il solo piacere di rendersi utile al prossimo" è il commento dell'ex sindaco di Minerbio Lorenzo Minganti.