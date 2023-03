Incidente a Minerbio: scontro auto-furgone, 16enne ferita grave

Grave incidente ieri sera lungo via Savena Superiore a Minerbio. una ragazza di 16 anni è ora ricoverata in ospedale a Bologna, in condizioni molto gravi, dopo essere rimasta vittima assieme ad altri di uno scontro frontale tra un'auto e un furgone.

La giovanissima, stando a una prima ricostruzione, era a bordo dell'auto, condotta da un amico di qualche anno più grande di lei. Per cause ancora in corso di accertamento, la vettura sulla quale viaggiavano i due è andata a impatto contro un furgone che procedeva nella direzione opposta, a bordo del quale viaggiavano padre e figlio, il primo cinquantenne e il secondo ventenne.

L'impatto è stato molto violento, tanto è che sono dovuti accorrere i vigili del fuoco per estrarre dalle lamiere la ragazza, già in condizioni critiche. Sul posto, nei febbrili minuti seguenti, si sono succeduti anche l'elisoccorso e i carabinieri, che ora stano ricostruendo nel dettaglio la dinamica dell'accaduto. La 16enne, come detto, invece è stata caricata immediatamente sull'elicottero del 118 e portata al Maggiore, per poi essere sottoposta in tarda notte a un delicato intervento chirurgico. Al momento le condizioni della ragazza restano critiche.