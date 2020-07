Incidente a Molinella: carambola tra auto in piena notte

Fortunatamente le persone coinvolte nell'incidente che ha coinvolto tre auto, avvenuto sulla SP5, in via Canale della Botte, a Molinella, non sono ferite gravemente.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti poco dopo mezzanotte, hanno soccorso gli occupanti delle vetture e messo in sicurezza le auto. Le cause del sinistro sono ancora da stabilire, ma, da quanto si apprende, al volante di una delle auto ci sarebbe stato un 18enne senza patente, rimasto ferito in modo lieve insieme a dei minori.

Sul posto lle ambulanze del 118 e i Carabinieri per i rilievi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery