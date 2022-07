Incidente a Molinella: auto travolge e uccide un ciclista

Aveva 80 anni la vittima dell'incidente stradale avvenuto questa mattina nel territorio di Molinella. Erano da poco passate le 9, quando un'auto ha travolto l'uomo in bicicletta in via Romagne, nella frazione di Sant'Antonio di Quaderna.

Da quanto si apprende, e per cause ancora da accertare, è stato tamponato da un'auto ed è caduto a terra. Vani i soccorsi dei sanitari del 118 intervenuti che hanno constato il decesso. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri di Molinella. Il conducente dell'auto è illeso.

Notizia in aggiornamento

(Foto archivio)