Incidente a Molinella: auto fuori strada, 24enne trasportato d'urgenza al Maggiore

Brutto schianto nella serata di ieri a Molinella, nel quale sono rimaste ferite due persone. Ad avere la peggio, una 19enne, trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore di Bologna.

Da quanto ricostruiscono i carabinieri, intervenuti sul posto, la ragazza, di nazionalità italiana, era alla guida di una Peugeot 208, con un 24enne italiano seduto sul sedile di fianco, quando per cause ancora in via d'accertamento ha perso il controllo del mezzo, che è carambolato fuori strada. Il passeggero è stato trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore di Bologna con l’elisoccorso del 118, mentre l’automobilista è stata trasferita nella medesima struttura in condizioni di media gravità.

Sempre ieri, 3 maggio, un altro drammatico sinistro stradale si è registratio nel comune di San Giovanni in Persiceto, dove una moto si è scontrata con un mezzo pesante. Morto il 52enne che viaggiava come passeggero sulla Suzuki, mentre una ragazza di 29 anni è stata ricoverata in gravi condizioni. Illeso il conducente del camion, ora indagato per omicidio stradale.

Ancora un altro grosso incidente stradale si è registrato ieri pomeriggio a Minerbio. Stavolta si è trattato di un frontale tra un 72enne italiano alla guida di una Fiat Bravo e un 40enne italiano alla guida di una Hyundai i20. I due automobilisti sono stati trasportati al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore di Bologna in condizioni di media gravità.

Risale invece a domenica pomeriggio l'incidente avvenuto sulle strade di Castel Maggiore, zona Corticella, dove un 44enne italiano alla guida di una Ford Focus è uscito fuori strada. La vettura si è ribaltata in un campo adiacente alla carreggiata. L’automobilista è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore di Bologna e ricoverato in prognosi riservata.

(Prima foto, incidente Molinella. Seconda, schianto Minerbio. Terza foto, sinistro Corticella)