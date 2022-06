Schianto sulla Futa: rotta conduttura del gas e automobilista in condizioni critiche

E' in pericolo di vita l'automobilista che ieri, domenica 5 giugno poco prima delle 18, dopo aver perso il controllo della sua auto, è andato a sbattere contro una costruzione sulla Futa nella località di Ca' di Monghidoro. Si tratta di un 82enne che è stato trasportato in elicottero all'ospedale Maggiore, in codice di massima gravità: l'anziano è attualmente ricoverato nel reparto di rianimazione in pericolo di vita.

Lo schianto ha provocato la rottura delle condutture del gas. Oltre ai sanitari del 118 e ai carabinieri, sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto la vittima, incastrata nell'abitacolo, e sono intervenuti sulla falla delle tubature. Sul posto sono arrivati anche i tenici Hera per il ripristino delle condutture.

Non pochi anche i disagi per il traffico. La Futa è infatti rimasta chiusa per circa 2 ore.

Un altro tragico indicente sempre nella giornata di ieri in via della Pietra a Bologna, dove un pedone 53enne è stato falciato e ucciso da un'auto.

