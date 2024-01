Incidente a Mordano: scontro tra auto, tre feriti

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Incidente questa mattina nell'imolese, in un'area dove ha insistito un fitto banco di nebbia per tutta la giornata. Nel territorio del comune di Mordano, lungo via Zaniolo, due auto si sono scontrate in prossimità di un canale. Uno dei mezzi, dopo la carambola ha finto la sua corsa dentro il profondo canale a lato della carreggiata. Fortunatamente il livello dell'acqua era molto basso e ha permesso agli occupanti di uscire autonomamente dal mezzo.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco cha hanno provveduto a mettere in sicurezza le due auto, mentre la polizia locale ha proceduto coni rilievi. In tutto, sono tre le persone che hanno dovuto ricorrere alle cure del 118, trasportate al pronto soccorso di Imola. Le condizioni di tutti i soggetti non sono state giudicate gravi.

