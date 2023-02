Addio Ilaria, la 29enne è morta in ospedale dopo l'incidente in auto

Non ce l'ha fatta. Ilaria Quadri, la ragazza che lunedì scorso era stata vittima di un terribile incidente, è morta ieri all’ospedale Maggiore.

La 29enne era al volante della sua auto a Monte San Pietro e, uscita di strada in via Ronca, si è schiantata contro un albero. Da subito le sue condizioni erano apparse molto gravi. La famiglia della giovane donna ha deciso di donare gli organi.

Gentile, dolce, amichevole. Chi la conosceva ricorda così la giovane sui social. "Buon viaggio Ilaria, ti porterò in mio cuore fine la vita, sei stata per me,come una figlia. Spero tanto che mi vieni trovare in sogno. Un giorno ci incontreremo".

"Quanto eri brava, quanto eri buona, quanto ti facevi voler bene. Una persona che avrebbe dovuto vivere in eterno. E invece sembra assurdo doverti dire addio. Ciao Ila, fai buon viaggio e proteggici sempre".