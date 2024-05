Investita sulle strisce pedonali, addio a Tiziana "la Controlla" della zona U

Era conosciuta come "la controlla" Tiziana Del Regno, un donna tra "I personaggi di Bologna - Humans of Bologna". Gravitava per lo più in zona universitaria e tra i suoi hobby c'era quello di scrivere poesie, infatti alcuni la chiamavano anche "poetessa".

Tiziana "la controlla" è deceduta in un tragico incidente stradale è avvenuto nella notte a Formia, in provincia di Latina, dove era ospite di una struttura religiosa.

Sarebbe stata investita sulle strisce pedonali, come riferisce Latina Today. I sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso, mentre i carabinieri della compagnia di Formia si sono occupati di ricostruire la dinamica del sinistro. Sono in fase di accertamento anche le cause del decesso, non si esclude infatti che la donna fosse già deceduta per altre cause e che sia stata successivamente travolta dal veicolo.

Nella veste di poetessa, Tiziana aveva partecipato agli eventi ZooPalco, leggendo e interpretando una poesia di uno dei componenti (video Zoopalco / ZPL)

.