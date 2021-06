Frontale in Valsamoggia, muore giovane 29enne. Grave una donna

Incidente mortale nel tardo pomeriggio di ieri in Valsamoggia, sulla via Provinciale (e non sulla Bazzanese come inizialmente riferito) in un tratto con limite di velocità a 70 km/h. Per cause ancora da chiarire, un'auto - guidata da un giovane - e un furgone si sono scontrate. Purtroppo per il giovane sono stati inutili i soccorsi. Il ragazzo, 29 anni, di Crespellano, è deceduto sul colpo per la violenza dell'impatto.

Carabinieri e 118 sono subito giunti sul posto nonché i vigili del fuoco di Bazzano, che hanno estratto il corpo dall'abitacolo. I Carabinieri della Stazione di Crespellano hanno eseguito i rilievi necessari per appurare la dinamica dell'incidente. Alla guida del furgoncino un 54enne con a bordo la moglie 56enne, entrambi italiani, rimasti feriti. Lui in maniera più lieve mentre la donna è stata trasportata al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore di Bologna, in codice di massima gravità.

(aggiornato alle ore 13)