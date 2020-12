Pedone investito da un'auto e poi giù nella scarpata: muore a 24 anni

Incidente mortale nel primo pomeriggio a San Giorgio di Piano, in via Marconi, dove un giovane di 24 anni, nordafricano, ha perso la vita in seguito all'impatto con un veicolo.

La vittima si trovava a piedi e non sull'automobile come inizialmente riferito e, dopo essere stato travolto dall'auto, a causa dell'impatto è finito in una scarpata, Per lui purtropppo non c'è stato nulla da fare. Sul posto i vigili del fuoco che hanno recuperato il corpo dell'uomo esanime. Sul posto anche i sanitari del 118 e le forze dell'ordine.

La Polizia Locare Reno è al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente. Alla guida dell'auto un 51enne di Castel Maggiore che è risultato negativo all'alcoltest.

(Ultimo aggiornamento ore 19:13)