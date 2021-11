Tragico incidente nel ferrarese: morte due ragazze ventenni

Uno schianto tra due auto, due giovani vite spezzate. Due donne di 20 e 21 anni, M.S. e P.C., sono state ritrovate morte dopo un pauroso incidente stradale, avvenuto nella notte in via Matteotti ad Argenta, nel ferrarese. Insieme con loro è rimasta ferita una terza ragazza coetanea, tutt'ora ricoverata in serie condizioni all'ospedale di Cona.

Sul posto sono giunti ambulanza, carabinieri e vigili del fuoco, ma a nulla sono valsi i soccorsi. In base a quanto ricostruito sembra che la Mistubishi Colt sulla quale le due viaggiavano le tre giovani sia andata a impatto, dopo avere invasa la corsia opposta, con una Hyundai che in quel momento stava sopraggiungendo. Di lì un primo impatto, poi la sbandata e la fine della corsa dell'utilitaria contro un albero. Quasi illeso il conducente dell'altra vettura. Più tardi, nel primo mattino, un altro incidente mortale si è registrato in zona, lungo la SS 16.