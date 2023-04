Incidenti, 14 morti sulle strade dall'inizio dell'anno: la mappa delle strade più pericolose

Sono 13 i morti sulla strada nella Città Metropolitana di Bologna al 21 aprile 2023. Questa tragica cifra è aumentata nella mattinata del 26 aprile con la morte di un uomo nel territorio di Bentivoglio. A perdere la vita, mentre viaggiava in auto accanto alla moglie, il 64enne Floriano Benazzi.

Sono i dati (provvisori) forniti dall'Osservatorio per l'educazione alla sicurezza stradale della Regione Emilia-Romagna.

Rispetto allo stesso periodo del 2022, i decessi fanno segnare un + 2, mentre diminuiscono rispetto al 2021, quando furono 22.

A fare le vittime sono ancora "il connubio tra velocità e distrazione al volante" i sinistri quindi sarebbero "dovuti quasi interamente alla responsabilità diretta (85%) dei conducenti (comportamenti non corretti alla guida)". Distrazione e velocità anche in ambito urbano la fanno da padrone, mentre "un dato che è in grande crescita, la sinistrosità autonoma : sono aumentate le uscite di strada in autonomia, conseguenza della distrazione non più solo del cellulare, ma della nostra mente che pensa o fa altro", sottolineano dall'Osservatorio "numeri destinati ad aumentare nel periodo estivo".

"La prevenzione si fa con gli agenti sulle strade - ha detto Mauro Sorbi, presidente dell’Osservatorio, a Bologna Today - in questa città cresce da tempo un'acrimonia di un'utenza verso l'altra che fa solo il male, perché accresce l'aggressività. Sono necessarie campagne di comunicazione, la prevenzione non si fa coi velox, non con il bastone, ma con l'educazione".

Chi sono i deceduti

Le vittime nel territorio bolognese sono 8 automobilisti (62% del totale) (+ 1 rispetto allo scorso anno), 3 pedoni ()+ 3 rispetto allo scorso anno), 2 motociclisti (come lo scorso anno).

I maschi sono 11 (85%), le femmine 2 (15%), mentre lo scorso anno erano 10 (91%) e 1 (9%).

Feriti registrati dal 118

Raffrontando i dati registrati nei primi tre mesi del 2023 con quelli del 2022, si nota una leggera diminuzione per i feriti rilevati dal 118, che scendono da 314 a 269, così come quelli più gravi, da 16 a 15. Rispetto al 2021 sono in aumento, quando in totale furono 213 e i feriti gravi 12.

La mappa delle strade più pericolose

La posizione centrale di Bologna rende il suo territorio tra i più trafficati d'Italia e un nodo autostradale di grande importanza. E i sinistri si susseguono con non poca frequenza, mandando in tilt la viabilità, come accaduto anche nella giornata di ieri e quella precedente, che hanno visto una carrellata di incidenti mettere a dura prova il traffico cittadino e autostradale

Secondo l'Osservatorio sono i tratti della A13 Bologna-Padova e della A14 Bologna-Taranto le strade più insidiose per chi guida un veicolo.

Tra le arterie di viabilità ordinaria più critiche, oltre alla Tangenziale, troviamo: