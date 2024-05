Dal giovane Manuel a mamma Debora. 4 morti in 4 giorni, nonostante gli incidenti stradali in calo

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Una giovane mamma, Debora, e un centauro, Vittorino Gamberi, hanno perso la vita nelle ultime ore. Nei giorni scorsi stesso tragico destino per Acref, che viaggiava in monopattino, e Manuel, 25 anni appena. Quattro i morti per incidente dal 28 aprile al 1° maggio sulle strade bolognesi. Il tragico bilancio conta quindi 15 vittime dall'inizio dell'anno.

Tuttavia gli incidenti stradali in Emilia-Romagna sono in calo del 5% rispetto allo stesso periodo del 2023. La Città metropolitana di Bologna cede la maglia nera alla provincia di Modena che registra il numero più alto di incidenti mortali, secondo i dati dell'Osservatorio regionale per la sicurezza stradale.

Tipologie di incidente

Sono in diminuzione sia il numero assoluto che la percentuale degli incidenti autonomi rispetto allo stesso periodo del 2023: calano da 21 a 16 - dal 33% al 26%.

In forte diminuzione la percentuale degli automobilisti deceduti (dal 53% al 41%), aumenta invece quella dei motociclisti (dal 16% al 21%) ed è quasi triplicata la percentuale di mortalità degli autisti di mezzi pesanti (dal 2% al 5%)

Rimane ancora molto alta anche la percentuale di pedoni (20%), con il complesso dei cosiddetti "utenti deboli" (pedoni, disabili in carrozzella, ciclisti - ndr) che salgono dal 45% al 52%.

Le altre vittime della strada del 2024

Ieri, 1° maggio, ha perso la vita a Monzuno, Debora Natali, 33 anni, la figlia 18enne è ancora ricoverata all'ospedale Maggiore in prognosi riservata. Il 30 aprile, nel primo pomeriggio, un centauro è deceduto in via Nazionale, località Zula, a Pianoro. A pochi giorni dal tragico schianto che è costato la vita al giovane Manuel Bedonni. Prima di loro altre undici le vittime sulle strade bolognesi dall'inizio di quest'anno. Tra loro Angelo Russo - 48enne morto a Sant'Agata Bolognese in un incidente tra due automobili - e la 73enne Lidia Borghesani, coinvolta in un incidente a San Matteo della Decima, frazione di San Giovanni in Persiceto. Prima di lei si era spento in ospedale anche Marcello Falconi, camionista di 51 anni rimasto gravemente ferito in uno schianto tra camion lungo la tangenziale di Bologna avvenuto il 28 febbraio scorso.

Ma a morire sull’asfalto sono anche i giovani come Raul Zanoni, 19enne modenese, che si è fatalmente scontrato contro un furgone mentre viaggiava in auto sulla via Emilia. Appena una settimana prima aveva perso la vita Riccardo Maestri, 57 anni, in sella a uno scooter in via Enrico Mattei. Meno di dieci giorni prima, invece, Daniele Caradio, 43 anni e carabiniere dell'Arma di Bologna, è morto in sella alla sua Ducati. Fatale l'impatto frontale contro un'auto sulla San Vitale, a Canaletti di Budrio.

Alla lista delle vittime sull'asfalto vanno aggiunti due coniugi, Pier Luigi Pasqua e Guglielma Ferro, la loro vita è stata spazzata vi in pochi attimi, a Quinzano, frazione di Loiano, il 25 gennaio scorso: l'auto sulla quale viaggiavano è uscita fuori strada mentre si trovava in via delle Vigne. Un volo nella scarpata, e non c'è stato nulla da fare.

Infine a 8 giorni dall'inizio del 2024, la prima vittima sull'asfalto registrata nel bolognese era stata l'ottantenne Luigi Iannelli, investito e ucciso mentre attraversava la strada a Pontecchio, sulla Porrettana. Una manciata di giorni dopo, il 15 gennaio, Giovanni Guidotti, 62 anni, è deceduto durante il trasporto all'ospedale Maggiore, dopo aver sbattuto contro il carrello di un mezzo pesante sulle Ganzole, mentre era in sella al suo scooter.