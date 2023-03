Incidente a Funo: Fabrizio morto in sella alla sua moto, investitore in fuga

Altra vittima della strada. L'ennesimo scontro in questa settimana intrisa da una serie di gravi incidenti è avvenuto a Funo, nel pomeriggio di ieri, sulla Trasversale di Pianura. Lo schianto tra un furgone e una moto non ha lasciato scampo al centauro, deceduto sul colpo. La vittima è un 59enne della zona, Fabrizio Ferrari, volto noto di San Giorgio di Piano, dove lavorava da anni come meccanico .

Tutta da chiarire resta la dinamica del sinistro, al seguito del quale il guidatore del furgone - rimasto illeso - si sarebbe allontanato. Rintracciato poco dopo dai carabinieri - ed identificato in un italiano residente nella provincia felsinea - è stato denunciato a piede libero per omicidio stradale e omissione di soccorso, in attesa di ulteriori accertamenti.

Ad allertare i soccorsi sarebbero stati alcuni passanti, ma purtroppo per il motociclista non c'è stato nulla da fare. I sanitari del 118 sopraggiunti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sempre i passanti avrebbero reso possibile il rintraccio del pirata della strada, fornendo informazioni utili ai carabinieri che nel giro di qualche ora sono arrivati a lui.

Settimana nera: due incidenti mortali, tre vittime della strada

Oltre la sequenza di incidenti che hanno paralizzato il traffico nella giornata di mercoledì scorso - tra la Porrettana, nel territorio di Malabergo, e la tangenziale di Bologna - seguiti dal ribaltamento di un tir Bentivoglio , lo scorso 8 marzo si è registrato un altro sinistro mortale. Nello scontro tra un'auto e un bus aveva perso la vita un 80enne. Poche ore prima giungeva la notizia del decesso del nonnino investito alcuni giorni prima da un'auto in via Pietrobuoni.