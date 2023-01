Incidente all'alba: chi è la vittima del tragico scontro

Si chiamava Giuseppe Suriano, aveva 39 anni ed è l'ennesima vittima della strada. E' morto all'alba di questa mattina a Castenaso, dopo aver sbandato ed essersi scontrato con un mezzo pesante in via Tosarelli (SS253) all'altezza di via Truffa/via Bovi.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118 che hanno constatato il decesso, sono intervenuti i Carabinieri, la Polizia locale e il Vigili del Fuoco,

La strada, in entrambi i sensi di marcia è rimasta chiusa nel segmento tra via Ca' Dell'Orbo e la rotonda Martiri del 21 ottobre 1944 ed è stata riaperta poco dopo le 10.

Ieri notte, un giovane è rimasto gravemente ferito in un incidente a Castel Guelfo ed è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale Maggiore.