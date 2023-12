Pedoni investiti, un morto e un ferito grave: "Indossino sempre il giubbotto catarifrangente"

Un morto e un 70enne in condizioni gravissime. E' il bilancio tragico degli incidenti della giornata di ieri che oltre ai decessi ha avuto anche risvolti di natura penale.

Alex Benfenti, 37 anni, è stato stato travolto mentre camminava lungo la strada, completamente buia (senza giubbotto catarifrangente), poiché rimasto senza carburante. A investirlo un'automobile condotta da un 63enne che dopo l'impatto non si è fermato per prestare soccorso, ma avrebbe proseguito la marcia. Solo una volta giunto a casa ha chiamato il 112.

Un uomo di 70 anni è stato investito in pieno da un'automobile mentre era a passeggi in via Anconella, nel territorio di Loiano. Ora è ricoverato nel reparto di rianimazione dell'Ospedale Maggiore di Bologna. I soccorsi sono stati chiamati dalla moglie che era in sua compagnia e anche in questo sembra che il conducente non si sia fermato.e sia ricercato.

"Siamo a proporre al pedone di indossare il giubbino catarifrangente di notte e fuori dai centri urbani, anche se nessuna norma del Codice della strada lo impone" fa sapere il presidente dell'Osservatorio per la sicurezza stradale, Mauro Sorbi, e ancora una volta, torna a ribadire regole e consigli per salvaguardare gli utenti più vulnerabili della strada, pedoni e ciclisti.

"I conducenti di veicoli a motore vedono i pedoni e i ciclisti da una distanza di: 25 metri, se indossano vestiti scuri, 40 metri, se indossano vestiti chiari, 140 metri, se indossano accessori catarifrangenti o se sono muniti di luce, di notte, il rischio che pedoni e ciclisti vengano coinvolti in un incidente stradale e? tre volte piu? alto che di giorno" spiega.

Alcune regole

- I giubbotti salvavita catarifrangenti devono essere indossati dai conducenti dei veicoli fermi sulla carreggiata, fuori dai centri abitati, di notte o in condizioni di scarsa visibilità, compreso quando si va a sistemare il triangolo dopo un guasto o se si scende dall'automobile ferma .

- Fuori dei centri abitati i pedoni hanno l'obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia e sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione.

- Essendo utente “debole”, cioè privo di qualsiasi protezione in caso di impatto con un veicolo, la prevenzione gioca un ruolo fondamentale al fine di evitare incidenti con ripercussioni tragiche.

Il Codice della strada (art. 190) stabilisce che: "da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere, i pedoni che circolano sulla carreggiata di strade esterne ai centri abitati, prive di illuminazione pubblica, devono marciare su unica fila".

- Altri utenti deboli sono i ciclisti per i quali, però, esiste l’obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità (art. 182 comma 9 bis del C.d.S.), nei seguenti casi: sempre quando circolano in galleria, fuori dai centri abitati da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere.