Incidente mortale a Mazabotto: chi è la vittima del maxi-scontro sulla Porrettana

Aveva 85 anni Gilberto Ricci, morto durante il trasporto in ospedale a causa delle ferite riportate nel maxi-incidente di ieri intorno 15, sulla Porrettana, in località Pian di Venola di Marzabotto. Nello scontro sono rimasti coinvolti quattro mezzi e il traffico sulla statale è rimasto bloccato fino a sera.

Per cause da accertare, la sua auto ha invaso la corsia opposta, poi lo schianto contro il veicolo che proveniva in senso opposto, poi contro un autocarro. Nell'auto guidata da Ricci, che viaggiava in direzione Bologna, c'era anche un passeggero 63enne, trasportato in code di media gravità all’ospedale Maggiore.

Nell’incidente sono rimasti feriti anche una 57enne trasportata al Maggiore (codice 2) e un 76enne curato in codice 1 all'ospedale di Vergato.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Vergato che hanno effettuato i rilievi e gestito il traffico.