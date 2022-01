Incidente mortale a Imola: schianto contro albero, morto sul colpo

Incidente mortale questa mattina lungo la via Montanara, alla periferia di Imola. Una Fiat Panda condotta da un uomo di 81 anni, si è schiantata contro un albero presente sul ciglio della strada, in prossimità dell'incrocio con via Punta. Purtroppo le conseguenze dell'incidente sono state fatali per il signore alla guida, morto praticamente sul colpo. A nulla infatti sono valsi in tentativi di rianimazione del personale del 118, giunto sul posto anche con l'elicottero. La polizia locale di Imola, intervenuta insieme ai carabinieri locali, è ora impegnata a ricostruire la dinamica dell’accaduto.