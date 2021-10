Incidente a Bentivoglio: travolto da un camion, morto 22enne

Tragedia nella notte a Bentivoglio dove ha perso la vita un uomo di 22 anni. L'incidente mortale è avvenuto intorno all'una, in via Santa Maria in Duno, all'Interporto. Ancora ignote le dinamiche del sinistro, la cui ricostruzione è affidata ai militari dell’Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro. Dalle prime informazioni apprese, il giovane - probabilmente un operatore della Logistica - si trovava a piedi quando sarebbe stato travolto da un camion in transito. Soccorso dai sanitari del 118, giunti sul posto con un’auto medica e un'ambulanza, purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

Immagine di repertorio