Incidente a Monterenzio, non ce l'ha fatta il centauro 42enne

Non ce l'ha fatta il 42enne coinvolto ieri in un tragico incidente a Monterenzio. Lo schianto in tarda mattinata tra le colline quando il centauro si è scontrato con un'auto che proveniva in direzione opposta. Illesa la conducente dell'autovettura.

L'uomo, Leonardo Saffayeh, lavorava alla Gi Group a Milano. Le sue condizioni erano apparse subito gravi: l'uomo era stato trasportato in codice tre al Maggiore con l'elisoccorso ma purtroppo è deceduto a causa dei gravi traumi riportati.

Indagini dei carabinieri della stazione locale sono in corso per stabilire la causa dell'incidente.