Incidente a Castel San Pietro Terme: schianto sulla provinciale, morto un ciclista

Esito fatale per un incidente nel primo pomeriggio di oggi, dove un signore di 83 anni, Mario Cicognani, è deceduto in seguito alle ferite riportate nello schianto. Sul posto, insieme alla Polizia locale coordinata dal comandante Leonardo Marocchi, sono arrivati anche l'elisoccorso e le ambulanze del 118, che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del signore.

Illesa invece la quarantenne conducente della vettura, una Toyota Yaris, coinvolta nel sinistro. La strada è rimasta chiusa per una trentina di minuti, mentre gli agenti della locale si sono occupati dei rilievi del caso. In base a una prima ricostruzione, ancora al vaglio, sembra che l'auto procedesse lungo la Provinciale del Sillaro, mentre il ciclista è sopraggiunto all'incrocio con viale Terme. Inevitabile, l'impatto, che ha sbalzato e lasciato a terra il signore.