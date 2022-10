Ex consigliere regionale Pironi morto in un incidente, Bonaccini: "Un uomo sempre disponibile"

“Una tragedia dche lascia sgomenti e senza parole, con Massimo Pironi abbiamo condiviso tanti anni di militanza politica e di vita amministrativa”. La presidente Emma Petitti e tutta l’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna si stringono ai familiari di Pironi, già sindaco di Riccione e consigliere regionale dal 2005 al 2009, scomparso ieri in un tragico incidente stradale sull'A4, a San Donà di Piave.

“Amava il suo lavoro e con la stessa dedizione si era dedicato all’attività di volontariato del Cuore 21 & Centro21 Riccione. Un abbraccio alla tua famiglia e sentite condoglianze a tutta la comunità riccionese” – le parole di Petitti. Pironi è tra le 6 vittime dello schianto avvenuto nel pomeriggio di ieri, venerdì 7 ottobre, sull'A4, a San Donà di Piave, dove un pulmino della Cooperativa Cuore21 Onlus stava accompagnando il gruppo di ragazzi disabili a un evento in Friuli. Negli ultimi anni infatti Pironi si era impegnato nel volontariato che per lui era "diventata una seconda vita". L'unica superstite del tremendo incidente, secondo quanto emerso, sarebbe l'educatrice 36enne romena trovata dai soccorritori tra le valige del mezzo ed estratta in condizioni estremamente critiche.

Il ricordo di Bonaccini: "Un uomo sempre disponibile"

“A nome dell’intera comunità regionale e di tutta la Giunta, esprimo la massima vicinanza e il più sincero cordoglio ai familiari delle vittime, alle persone loro vicine e alla città di Riccione: quanto successo è davvero terribile, l’Emilia-Romagna si stringe a tutti loro”. Così il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, alla notizia del tragico incidente che ha visto coinvolto un furgone del Lions Club di Riccione. “Ricordiamo Massimo Pironi come uomo sempre disponibile, al servizio della sua terra e dei suoi concittadini: una perdita che lascia un vuoto incolmabile. AI suoi cari va il nostro pensiero commosso”, chiude Bonaccini.