Incidente in Tangenziale: scontro auto-moto, morto un 73enne

Un altro morto sulle strade. A nemmeno 24 ore dall'incidente mortale di via Mattei a Bologna, dove a perder la vita è stata una donna di 80 anni, quest'oggi in tarda mattinata è toccato a un motociclista 73enne, deceduto dopo i disperati tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori, dopo un grave incicddnte occorso in Tangenziale. .

Il pesante sinistro si è consumato in pochi attimi lungo lo svincolo che dalla tangenziale di Bologna conduceva verso l’allacciamento con la A13. Per cause ancora da chiarire una auto e la morto sulla quale viaggiava il 73enne son andate a impatto nel tratto tra l'uscita sei della tangenziale e lo svincolo con l'A13. Sul posto sono arrivati i soccorsi e la polizia stradale, ma per il centauro non c'era più niente da fare. Pesanti le ripercussioni sul traffico stradale, la rampa di allacciamento con l'A13 è stata chiusa, con deviazioni e code anche di alcuni chilometri per connettersi con la Bologna Padova.