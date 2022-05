Schianto a Borgo Panigale, motociclista morto in ospedale

Non ce l'ha fatta il motociclista che è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Borgo Panigale. Lo scontro, venerdì pomeriggio, in via Togliatti. L'uomo, 30 anni, cittadino cinese, ha perso il controllo della moto ed è caduto mentre percorreva la strada in direzione centro.

Sul posto, oltre alla polizia locale, sono subito intervenuti anche Stradale e 11 ma le condizioni del giovane sono apparse subito molto gravi. Trasportato in ospedale è purtroppo poi deceduto.