Finisce fuori strada e colpisce gli alberi: muore motociclista

È morto il motociclista che attorno alle ore 13.40 di oggi, 22 giugno, è rimasto vittima di. Un incidente mentre era alla guida della sua motocicletta. L’uomo, 61 anni e originario di Bologna, si trovava lungo la strada provinciale Passo del Giogo, nella zona di Fiorenzuola, in provincia di Firenze. Come scrive l’Ansa, l’uomo era alla guida della sua moto Ducati quando, per circostanze ancora da accertare, è uscito di strada colpendo alcuni alberi circostanti. Nonostante l’intervento dei carabinieri e del 118, l’uomo è deceduto.

Solo pochi giorni fa, un alto motociclista aveva perso la vita in seguito ad un incidente avvenuto sull'A1, all'altezza di Sasso Marconi.