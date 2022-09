Incidente moto-auto, muore sul colpo poliziotto di 43 anni

Incidente mortale ieri pomeriggio all’incrocio tra via Calamosco e via del Gomito. Per cause ancora da accertare, un poliziotto di 43 anni, Fabio Crocetta, originario di Ortona, è morto a seguito di uno scontro con un'auto.

Fabio Crocetta era un poliziotto in servizio alla Polfer di Bologna. Ieri pare stesse tornando a casa dal lavoro quando, secondo la ricostruzione della polizia locale, mentre era in sella a una moto Ducati lungo via Calamosco si è scontrato con una Fiat con a bordo un uomo di 78 e una donna di 76 anni, rimasti feriti in modo lieve.

L'agente, invece, è stato sbalzato con violenza sull'asfalto ed è deceduto sul colpo. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente.

Crocetta abitava a Castelmaggiore. Era un agente in forza alla polizia ferroviaria, dopo aver lavorato all’ufficio scorte.