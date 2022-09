Incidente a Porretta, muore a 46 anni a bordo del suo scooter

Altro incidente mortale sulle nostre strade. La vittima è un centauro di 46 anni, coinvolto nello scontro con un'automobile ieri sera a Porretta Terme, sull'Appennino bolognese.

Da quanto si apprende il sinistro è avvenuti intorno alle ore 20 di ieri, domenica 11 settembre, lungo via Roma, in prossimità del centro cittadino. L'uomo - cittadino rumeno - viaggiava a bordo di uno scooter Malaguti quando è impattato contro una Opel Meriva alla cui guida c'era un sessantenne toscano. Violento l'impatto, che non avrebbe lasciato scampo al centauro che - secondo le prime ricostruzione - era sguarnito del casco di protezione.

La dinamica esatta è in via di ricostruzione. Sul luogo dello schianto - oltre ai carabinieri - sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasportato d'urgenza il ferito in ospedale, per il quale purtroppo non c'è stato nulla da fare.

Sinistro, che segue di solo una manciata di giorni la drammatica morte del giovanissimo Michael Buriani, il 21enne di Minerbio per il quale è stato fatale il frotnale con un camion. Annunciati per domani i funerali del giovane.