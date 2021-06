Incidente sulla Porrettana a Vergato: schianto all'alba, c'è un morto

L'impatto tra un mezzo pesante e una auto non ha lasciato scampo al conducente. Strada bloccata, traffico deviato e soccorsi sul posto: per la vittima non c'è stato nulla da fare

Grave incidente all'alba a Vergato: un uomo è morto in seguito a un incidente stradale, occorso in frazione Carbona, sulla Porrettana. Lo schianto si è verificato intorno alle sei del mattino, e ha coinvolto la vettura sulla quale viaggiava il deceduto e un camion autocarro per lavori in conto Hera.

La viabilità è stata deviata sulla vecchia strada Porrettana in entrambe le direzioni. Sul posto sono presenti le squadre Anas e i carabinieri per i rilievi e il ripristino della strada, per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.

Notizia in aggiornamento