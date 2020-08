Incidente a San Lazzaro: schianto auto-moto, ferito grave un 21enne

Un ragazzo di 21 anni è finito in ospedale per le ferite riportate dopo un grave incidente alla Cicogna di San Lazzaro. E' successo ieri pomeriggio all'incrocio tra le vie Fondè e Vernizza, dove sono andati a impatto una Subaru e una moto Kawasaki.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sul posto sono giunti il 118 e la polizia locale per i rilievi. In base a un primo riscontro l'urto è stato quasi frontale, con i mezzi che procedevano in due direzioni opposte. Da subito il ragazzo è risultato in condizioni gravi, mentre sotto choc ma illeso è stato trovato il conducente del mezzo, un 46enne del posto. Il 21enne è stato ricoverato al Maggiore.