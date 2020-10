Incidente a Medicina: motociclista muore dopo un volo di 30 metri

Incidente mortale stamattina intorno a mezzogiorno in via San Vitale a Medicina dove ha perso la vita un 68enne del posto, Vanes Venturi, a bordo della sua moto Ducati. L'impatto con un'auto ha provocato un volo di una trentina di metri e l'uomo, soccorso dai sanitari del 118, è morto per le gravi ferite riportate qualche ora dopo, in ospedale, dove era stato trasportato d’urgenza.

I Carabinieri della Tenenza di Medicina sono intervenuti per ricostruire la dinamica del sinistro, ancora da chiarire.