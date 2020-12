Neve a Bologna. Incidente stradale: camion si ribalta in via Olmetola

Non sono stati registrati particolari disagi a causa della neve caduta su Bologna. I Vigili del fuoco sono intervenuti in Appennino per alcuni "Danni d'acqua" e questa mattina poco dopo le 9 in via Olmetola, a Casteldebole.

Lì un camion si è ribaltato e la strada è stata chiusa al traffico all'incrocio con via Felicina. Oltre ai caschi rossi, sul posto è intervenuta la Polizia Locale per i rilievi e per la gestione della viabilità.

L'intervento è terminato un paio d'ore più tardi con la riapertura della strada. Non si registrano feriti.

Alle ore 4:30 di questa notte i Vigili del fuoco erano intervenuti a Monghidoro, in via Savena per soccorrere un mezzo pesante rimasto bloccato a causa della neve.