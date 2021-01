Incidente nella notte: morto in ospedale noto campione di bodybuilding

Si è spento all'ospedale Maggiore di Bologna il noto bodybuilder Nicolas Ventura, 33 anni, ricoverato in seguito a un incidente stradale che lo ha visto coinvolto nella notte di Capodanno. L'auto del 33enne è stata recuperata dai vigili del fuoco lungo la Persicetana, tra Calderara e Sala Bolognese, comune nel quale risiedeva Ventura. Insieme ai soccorritori, sul posto sono arrivati anche gli agenti della polizia locale di Terre d'Acqua, che hanno provveduto ai rilievi. In base a una prima ricostruzione sembra che la berlina sulla quale viaggiava Ventura, sia prima sbandata poi finita contro a un semaforo.

Il 33enne, con una fiorente carriera da boby-builder professionista in corso e con diversi premi in vetrina, è stato inizialmente ricoverato in condizioni di media gravità, ma al momento dei primi soccorsi è risultato essere vigile, collaborante e cosciente. Tuttavia, lo stato di salute dell'atleta sarebbe peggiorato nella notte, fino al decesso sopraggiunto nella giornata di oggi nel nosocomio bolognese.