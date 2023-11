Nicolò Neri muore in moto a 28 anni. Il dolore degli amici: "Mi hai spezzato il cuore, eri una persona pura"

Una vita passata in sella alla moto da strada, la stessa con cui è finito contro l'asfalto, morendo sul colpo a 28 anni. Nicolò Neri, residente a San Giovanni in Persiceto, nella frazione Le Budrie, lavorava in un'officina meccanica a Sant'Agata. E ieri 8 novembre ha perso la vita in un incidente su via Crevalcore, alle porte del centro urbano. Intorno alle due del pomeriggio, forse per un malore o un movimento di guida azzardato, Nicolò ha improvvisamente perso il controllo della sua potente Suzuki GSX-R1000, la stessa due ruote che amava mostrare sui suoi social network: foto e video che lo ritraevano alla guida del suo bolide durante i viaggi fuori porta. L'ultimo soltanto qualche giorno fa, lungo la strada statale della Futa tra Bologna e Firenze, insieme a un gruppo di amici accomunati dalla stessa passione per il motociclismo.

Gli stessi amici che oggi piangono Nicolò e lo ricordano con dei post pieni di affetto e commozione sotto il suo profilo. "Mi avevi promesso un giro in moto insieme, mi hai spezzato il cuore amico mio, non ci siamo riusciti. Ti porterò sempre con me, con il tuo sorriso e la voglia sfrenata di vivere a mille", scrive un'amica. "Eri puro, semplice e rispettoso, una persona che davvero è impossibile descrivere", è il messaggio lasciato da un'altra ragazza.