Incidente sulla Porrettana: due feriti e traffico bloccato

Traffico bloccato e pesanti disagi alla circolazione dal tardo pomeriggio di oggi sulla Nuova Porrettana, dove un incidente stradale tra due auto ha comportato la chiusura del tratto tra Borgonuovo e Sasso Marconi. Due i feriti, a quanto si apprende una cinquantenne e un settantenne, con la prima in condizioni più gravi, ricoverata in prognosi riservata al Maggiore di Bologna. Sul posto le forze dell'ordine per gestire la viabilità e i rilievi di rito.