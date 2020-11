Pedone investito in zona Corticella: 30enne trasportato al Maggiore

Stava attraversando la strada in via Tega, zona Corticella, quando un giovane, di 30 anni, è stato investito da un'auto che transitava.

In base a quanto si apprende, il pedone è stato soccorso dai sanitari del 118 etrasportato all'ospedale Maggiore. Non è in pericolo di vita sebbene riporti varie ferite. La polizia locale è al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente.