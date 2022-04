Pedone muore investito da un'auto sulle strisce

Incidente mortale a Sant’Agata Bolognese, dove stamattina un uomo di 73 anni è morto investito da un'auto mentre attraversava la strada.

In base a quanto si apprende, l'anziano si trovava in prossimità di un attraversamento pedonale in Corso Pietrobuoni.

L'automobilista, 44enne, è rimasto a sua volta ferito ma non versa in gravi condizioni. La dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri che, come da prassi, hanno disposto esami per verificare l’eventuale assunzione di alcol o droghe.