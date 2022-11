Incidenti stradali, nel 2022 aumentano pedoni e ciclisti in ospedale

I numeri maggiori riguardano i pedoni: sono stati 452 quelli che si sono rivolti alle strutture di emergenza, il 22,83% in più dello scorso anno nello stesso periodo. Ma ad aumentare sono anche gli incidenti che coinvolgono altri utenti deboli della strada, come ciclisti e conducenti di monopattino.

I dati sugli accessi ai pronto soccorso, rielaborati dall'osservatorio per la sicurezza stradale, possono confermarlo. Per quanto riguarda i ciclisti tra il gennaio e l'ottobre di quest'anno sono stati 1.961 quelli che si sono rivolti agli ospedali dell'area metropolitana di Bologna, +2,62% rispetto al 2021. Più sensibile l'aumento dei conducenti di e-bike (+22,22%), con numeri assoluti però molto più bassi. In crescita anche i conducenti di monopattino, 92 accessi al Ps nei primi dieci mesi dell'anno, +67,27%.

I numeri "fotografano una crescita nei primi dieci mesi dell'anno in corso rispetto al medesimo periodo del 2021", constata il presidente dell'osservatorio regionale sulla sicurezza stradale, Mauro Sorbi. La convivenza sicura sulla strada, ammonisce il numero uno dell'osservatorio regionale, "dipende dal comportamento di ogni utente, nessuno escluso. Nessuno è al di sopra delle regole, fosse anche motivato da alte motivazioni o peggio ancora ideologiche". Insomma guidare un mezzo ecologico, o addirittura muoversi a piedi, non esime dal rispetto delle norme sulla circolazione stradale.

Numeri record di utilizzo di biciclette

In ogni caso, aumenta chi si muove in bicicletta o monopattino "sia per una maggiore attenzione verso la sostenibilità, sia per i forti aumenti delle fonti fossili -afferma Sorbi- stiamo assistendo ad un significativo incremento dell'uso di bici (anche elettriche) e di monopattini, utilizzati anche per il percorso casa-lavoro". Ma "questi elementi concomitanti ci inducono a segnalare alcune disposizioni ed avvertenze per scongiurare la crescita dell'incidentalità stradale di cui sono troppo spesso oggetto gli utenti deboli: ciclisti, monopattinisti e pedoni".

In particolare i ciclisti "devono ricordarsi di rendersi visibili e di non ritenersi al di sopra delle norme a loro dirette contenute nel codice della strada: dotarsi di campanello per le segnalazioni acustiche, di luci anteriori e posteriori; rispettare le segnalazioni semaforiche ed il divieto di transitare sotto i portici; obbligo di transitare sulle piste ciclabili ove presenti". Per quanto riguarda i pedoni, ricorda ancora Sorbi, "hanno l'obbligo di circolare negli spazi per loro predisposti e, se impossibilitati per varie ragioni, camminare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli; devono servirsi degli attraversamenti perdonali e qualora distanti oltre 100 metri, possono attraversare con l'attenzione necessaria ed in senso perpendicolare".