Incidente a Calderara: esce di strada con il Suv, traffico sulla Persicetana

Traffico rallentato questa mattina lungo la via Persicetana, all'altezza di Calderara, per un incidente stradale. A finire fuori strada, secondo un primo rilievo senza altri veicoli coinvolti, è stato il conducente di un Suv, poi portato in ospedale con ferite di leve entità.

Sul posto, oltre al 118, sono arrivati i vigili del fuoco e la polizia locale Terre d'Acqua per i rilevi. Il mezzo è stato rimesso in strada con l'aiuto di un macchinario e il traffico ha risentito dei lavori fino al termine dell'intervento.