Incidente sulla Persicetana: muore motociclista, aveva 51 anni

Incidente mortale oggi dopo le 12 sulla Persicetana, nel comune di Calderara di Reno. A perdere la vita, dopo un balzo dalla moto a causa dello scontro con un suv, un motociclista di 51 anni.

Sul posto subito i soccorsi dei sanitari del 118, ma purtroppo per il centauro non c'è stato nulla da fare: l'uomo è morto sul colpo. La polizia locale di Terre d'Acqua è al lavoro per i rilievi e determinare la dinamica esatta dell'incidente.

Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri di Calderara.