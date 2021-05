Incidente a Persiceto: auto finisce fuori strada, morto un 62enne

Non c'è stato nulla da fare per un 62enne, vittima di un incidente stradale, avvenuto questa mattina poco dopo le 7, sulla circonvallazione Italia, nel territorio di San Giovanni in Persiceto.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno constatato il decesso e i Carabinieri della Stazione di San Matteo della Decima che hanno eseguito i rilievi e le prime ricostruzioni.

L'uomo, alla guida di una BMW 320, ha perso il controllo dell’auto finendo fuori strada, probabilmente a causa di un malore mentre stava percorrendo la circonvallazione.