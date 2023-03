Incidente sulla Ganzole a Pianoro: schianto tra auto, cinque feriti

Grave incidente questo pomeriggio lungo le Ganzole tra Pianoro e Sasso. due auto, un minivan Ford e un Fiat Sedici si sono scontrati in un urto semi-frontale al km4, nel territorio comunale pianorese. L'urto è stato molto violento, e in tutto ha coinvolto cinque persone, a bordo dei mezzi al momento dell'impatto.

Subito sono stati chiamati i soccorsi e dal 118 si è alato in volo anche l'elisoccorso, mentre i vigili del fuoco hanno provveduto a estrarre i feriti e mettere in sicurezza le auto. Alla fine tutte le persone coinvolte sono state portate in ospedale a Bologna, tra cui uno dei conducenti in gravi condizioni caricato sull'elicottero. Pesanti i disagi alla circolazione, nella strada solitamente molto trafficata a quell'ora per via del rientro. Via del Sasso è rimasta chiusa per il tempo necessario ai soccorsi, poi la riapertura di una corsia.